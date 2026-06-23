ТАСС: Бригада ВСУ затребовала тысячу пакетов для трупов у семей пропавших солдат Фото: REUTERS.

Командование 119-й отдельной бригады теробороны Украины запросило у родственников пропавших без вести боевиков одну тысячу пакетов для хранения трупов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

"Родственники пропавших без вести солдат 119-й отдельной бригады территориальной обороны сообщили, что командование бригады запросило у них мешки для складирования и транспортировки останков", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, речь идет об одной тысяче трупных пакетов.

Как писал сайт KP.RU, ранее российские военные сообщил, что в Черниговской области подразделения ВСУ несут значительные потери среди операторов дронов, специалистов ПВО и пехотинцев. Так, в результате комбинированного удара ВС РФ серьезно пострадал 3-й батальон 114-й отдельной бригады теробороны. Потери зафиксированы сразу в нескольких категориях боевиков.