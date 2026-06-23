Трамп допустил, что прекращение огня в Ливане станет реальностью Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп считает, что прекращение огня Израиля в Ливане воплотится в реальности. Американский лидер подтвердил это в беседе с журналистами по прибытии в Рединг (штат Пенсильвания).

В ходе общения главу Белого дома попросили уточнить, считает ли он все еще возможным обеспечение прекращения огня в Ливане, как это предусмотрено договоренностями Вашингтона и Тегерана, если Израиль продолжает вести там боевые действия.

"Поглядим. Послушайте, они воюют друг с другом много лет, десятилетий. Посмотрим. Но это сработает", - ответил республиканец.

Как писал сайт KP.RU, Трамп рассматривает возможность задействовать сирийские силы для боев против движения "Хезболла" на территории Ливана. По данным телеканала Fox News, хозяин Овального кабинета разочарован неспособностью ЦАХАЛ окончательно справиться с "Хезболла". Политик полагает, что израильская армия действует слишком агрессивно, разрушая все на своем пути. И этот подход явно не поможет урегулированию ситуации.