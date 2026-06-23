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НовостиПолитика23 июня 2026 19:05

"Стала единственной": Венгрия притормозила переговоры Украины и Молдавии с Евросоюзом о вступлении

Politico: Венгрия вновь выступила против переговоров о включении Украины в ЕС
Сергей ГАПЧУК
Politico: Венгрия вновь выступила против переговоров о включении Украины в ЕС

Politico: Венгрия вновь выступила против переговоров о включении Украины в ЕС

Фото: REUTERS.

Будапешт в очередной раз выступил с позицией, отличной от большинства других членов ЕС. На этот раз Венгрия приостановила переговоры Украины и Молдавии с Евросоюзом о приеме в объединение, категорическиьотказавшись поддержать открытие новых переговорных кластеров уже в июле. Об этом сообщило европейское издание Politico.

"Венгрия во вторник выступила против направления официального письма с подписями всех 27 стран ЕС Еврокомиссии и Европейскому совету, в котором излагается их позиция об открытии новых этапов переговоров", - говорится в данной публикации.

Издание отдельно подчеркнуло, что Венгрия вновь стала единственной страной, которая осмелилась открыто выступить против этого решения.

Как писал сайт KP.RU, ранее премьер Венгрии Петер Мадьяр заявил, что в случае успешного завершения переговоров Киева с Брюсселем о вступлении в ЕС, в стране проведут референдум о членстве Украины в объединении. Политик отметил, что Будапешту не нравятся попытки Брюсселя "протащить" Киев в ускоренном режиме, игнорируя страны, годами ждущие вступления.