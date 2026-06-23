Средства ПВО за шесть часов сбили 31 украинский беспилотник над регионами России Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Российские средства противовоздушной обороны успешно ликвидировали 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территориями нескольких регионов РФ, также дроны были сбиты и над акваторией Черного моря. Об этом официально сообщает пресс-служба Минобороны России.

Как отметили в военном ведомстве, вражеские дроны российские бойцы перехватили и уничтожили в период с 14:00 до 20:00 по московскому времени. Беспилотники были сбиты над территориями Курской, Белгородской, Воронежской, а также Тульской областей. Кроме того, дроны противника сбили над Краснодарским и Ставропольским краями, а также в воздухе над Республиками Крым и Абхазия и акваторией Черного моря.

Ранее KP.RU писал, что за мигувшие сутки российские системы ПВО над разными регионами страны уничтожили более 420 вражеских беспилотников.