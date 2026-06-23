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НовостиПроисшествия23 июня 2026 19:12

Средства ПВО за шесть часов сбили 31 украинский беспилотник над регионами России

Российские войска отразили очередную атаку киевского режима
Вениамин ЗАХАРОВ
Средства ПВО за шесть часов сбили 31 украинский беспилотник над регионами России

Средства ПВО за шесть часов сбили 31 украинский беспилотник над регионами России

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Российские средства противовоздушной обороны успешно ликвидировали 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территориями нескольких регионов РФ, также дроны были сбиты и над акваторией Черного моря. Об этом официально сообщает пресс-служба Минобороны России.

Как отметили в военном ведомстве, вражеские дроны российские бойцы перехватили и уничтожили в период с 14:00 до 20:00 по московскому времени. Беспилотники были сбиты над территориями Курской, Белгородской, Воронежской, а также Тульской областей. Кроме того, дроны противника сбили над Краснодарским и Ставропольским краями, а также в воздухе над Республиками Крым и Абхазия и акваторией Черного моря.

Ранее KP.RU писал, что за мигувшие сутки российские системы ПВО над разными регионами страны уничтожили более 420 вражеских беспилотников.