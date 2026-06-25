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НовостиЗвезды25 июня 2026 4:01

Актер Павел Трубинер признался, что не может позволить себе отдых летом на море

Трубинер назвал счастьем и мечтой проводить летние месяцы в Крыму
Авторы (2):
Егор АРЕФЬЕВ
Сергей ГАПЧУК
Актер Павел Трубинер признался, что не может позволить себе отдых летом на море Фото: Кадр из серила

Актер Павел Трубинер признался, что не может позволить себе отдых летом на море Фото: Кадр из серила

Известный российский актер Павел Трубинер в интервью KP.RU признался, что не может позволить себе отдых летом на морском побережье.

"Конечно, хотелось бы лето провести на море! Но, к сожалению, не могу себе такое позволить", - посетовал артист, отвечая на вопрос, имеются ли у него планы на отпуск в ближайшее время или все занято работой.

Павел подчеркнул, что обожает Крым, черноморское побережье, поскольку он там вырос. По его словам, проводить летние месяцы в Крыму - настоящее счастье и мечта.

Как писал сайт KP.RU, на Первом канале идет показ военного детектива "Аллигатор" производства России и Казахстана. Павел Трубинер сыграл в сериале роль майора контрразведки Старикова. Он и следователь-криминалист Турчин (актер Александр Мохов) продолжают борьбу с бандитизмом и немецкими шпионами в Астане 1943 года. В роли бывшей возлюбленной Старикова – восхитительная Ольга Ломоносова.