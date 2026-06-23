Россиянам рассказали, почему терпеть обиды вредно для здоровья

Психолог Зберовский: подавление эмоций ведет к инфарктам и инсультам Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

Привычка человека подавлять эмоции и "не обижаться" может серьезно навредить организму. Об этом в беседе с "Абзацем" рассказал психолог Андрей Зберовский.

По его словам, организму физиологически важно отрабатывать врожденные реакции. Если человеку неприятно, больно или унизительно, он должен реагировать на это.

"Когда мы все время не даем реакции, то есть терпим длительное время, в организме нарушается стандартная физиологическая система. Вместо адреналина, гормона быстрого действия, вырабатывается кортизол, который при частом накоплении формирует такую особенность, как заедание", - сказал эксперт.

Он отметил, что постоянная стратегия терпеть в дальнейшем может привести к повышению давления, инфарктам, инсультам, неврозам, психозам, паническим атакам и депрессивным состояниям.

Ранее 360.ru сообщил, что плач является достаточно эффективным способом справиться с большим количеством эмоций. Особенно это может быть полезно женщинам, которые находятся в состоянии сильного стресса. Не менее действенный способ для выхода эмоций — физические нагрузки.