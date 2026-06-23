Погранохрана Финляндии закупит средства для противодействия БПЛА на границе с РФ

Погранохрана Финляндии закупит средства для противодействия БПЛА Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

Пограничная охрана Финляндии объявила о планах по созданию системы противодействия беспилотникам на границе с Россией и в прибрежных районах страны. Об этом говорится на сайте ведомства.

Погранохрана уже начала закупку оборудования для наблюдения и обнаружения дронов. В первую очередь новые системы будут развернуты в наиболее значимых зонах - их оснащение планируется завершить в 2026 году.

По данным ведомства, полностью охватить приграничные и прибрежные территории Финляндия рассчитывает в период с 2027 по 2029 год. На развитие системы предполагается направить 36 млн евро, которые Хельсинки запросил у ЕС.

Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо поднял вопрос о появлении украинских дронов над страной в рамках встречи с правительством Украины. Он заявил, что нарушение воздушного пространства Хельсинки недопустимо при любых обстоятельствах.