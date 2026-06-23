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НовостиОбщество23 июня 2026 20:51

Внучка раскрыла состояние народного артиста Ножкина перед смертью

Внучка Ножкина Лариса Голубина заявила о тяжелом состоянии артиста перед смертью
Валентина БРЫКАЛИНА
Народный артист РСФСР Михаил Ножкин

Народный артист РСФСР Михаил Ножкин

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В последние дни жизни народный артист РСФСР Михаил Ножкин не мог самостоятельно передвигаться и практически полностью потерял речь Об этом в беседе с "Абзацем" сообщила его внучка актриса Лариса Голубина.

Она отметила, что угасание актера было постепенным, обусловленным его преклонным возрастом и накопившимися за долгие годы недугами.

"То есть уже не очень разговаривал, не очень общался. Он плохо ходил, почти не передвигался самостоятельно. С трудом общался, не ел очень много последних дней и не пил", - сказала она.

Как писал сайт KP.RU, президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким народного артиста РСФСР, драматурга, поэта, писателя Михаила Ножкина. По словам главы государства, ушел из жизни талантливый, преданный избранному делу человек, автор замечательных музыкальных произведений и стихотворных строк.