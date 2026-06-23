Туск откровенно обрадовался отсутствию Зеленского на конференции по Украине: "Будет более эффективной"

Премьер-министр Польши Дональд Туск Фото: REUTERS.

Отсутствие Владимира Зеленского на Международной конференции по восстановлению Украины, которая пройдет в Гданьске, поспособствует более продуктивной работе форума. Об этом заявил премьер Польши Дональд Туск.

"Если речь идет обо мне, то я не разочарован [отсутствием Зеленского]. С моей точки зрения, это означает, наверное, даже более эффективное проведение конференции - без ненужного напряжения", - сказал он журналистам.

Туск подчеркнул, что воспринимает решение киевского главаря не приезжать на мероприятие как шаг в сторону деэскалации.

Ранее KP.RU сообщал, что Зеленский принимал участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН-УПА* Андрея Мельника и присвоении подразделению ВСУ имя "Героев УПА*". Решение вызвало напряженность в отношениях Украины и Польши на фоне нерешенного вопроса о трактовке Волынской резни.

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