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НовостиПроисшествия23 июня 2026 21:02

В Сочи задержали мужчину за штампы на банкнотах, дискредитирующие ВС РФ

Житель Сочи получил штраф за нанесение штампов на денежные купюры
Мария ПАНЮТИНА
В Сочи задержали мужчину за штампы на банкнотах, дискредитирующие ВС РФ

В Сочи задержали мужчину за штампы на банкнотах, дискредитирующие ВС РФ

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Сочи полицейские задержали местного жителя, который наносил на банкноты надписи, содержащие дискредитацию ВС России. Об этом сообщили в городском управлении МВД.

По данным ведомства, мужчина использовал самонаборный штамп для нанесения текстов на купюры различного номинала. Затем несколько раз в месяц он пополнял свой счет через банкоматы. Фото банкнот он отправлял администратору одного из каналов в мессенджере.

В ходе проверки сотрудники Центра по противодействию экстремизму установили, что карта принадлежит 60-летнему уроженцу Самарской области, который более десяти лет проживает в Сочи. Суд назначил мужчине штраф в размере 50 тысяч рублей.

Ранее KP.RU сообщал, что суд вынес приговор 41-летнему жителю Петропавловска-Камчатского, признанному виновным в дискредитации ВС РФ и возбуждении ненависти по национальному признаку. Мужчина осужден на 2,5 года лишения свободы в колонии-поселении.