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НовостиЗвезды23 июня 2026 21:09

Экс-жена Виталия Гогунского требует от него оплаты личного водителя их дочери

Также экс-супруга просит оплачивать для ребенка занятия с репетиторами и хобби
Валентина БРЫКАЛИНА
Экс-жена Виталия Гогунского требует от него оплаты личного водителя их дочери

Экс-жена Виталия Гогунского требует от него оплаты личного водителя их дочери

Фото: Андрей МИНАЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Бывшая жена Виталия Гогунского Ирина Маирко требует, чтобы он оплачивал личного водителя их дочери за 150 тысяч рублей в месяц, а также ее кружки и хобби. Об этом сообщил Super.

По данным издания, английский язык для дочки - 25 тысяч рублей в месяц, русский язык и география - по 30 тысяч в месяц, математика - 20 тысяч, личный водитель - 150 тысяч.

«У ребёнка личный водитель? Это необходимые расходы? Почему мой доверитель должен оплачивать эту блажь? У моего доверителя не такие огромные гонорары», — заявил адвокат актера.

Life.ru рассказал, что в феврале этого года Виталий Гогунский в соцсетях душевно поздравил свою дочь, блогершу Милану Стар, с 18-летием. однако, на самом деле ей исполнилось только 16. В комментариях бывшая жена артиста была вынуждена внести ясность, указав, сколько на самом деле имениннице лет.