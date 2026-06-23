Трамп: США 28 раз возместили расходы на операцию в Венесуэле за счёт её нефти Фото: REUTERS.

США уже 28 раз окупили расходы на военную операцию в Венесуэле за счет нефтяных ресурсов этой страны. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп.

«Венесуэла. Однодневная операция. <…> А теперь мы зарабатываем хорошие деньги с Венесуэлой. И у Венесуэлы тоже хорошо идут дела. <…> Нам потребовалось ровно 48 минут на то, чтобы победить в этой войне», — напомнил Трамп.

По словам главы Белого дома, венесуэльские власти — «люди США».

3 января американские военные атаковали объекты в Венесуэле, захватили президента Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес и вывезли их из страны. 5 января их доставили в федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк по обвинению в причастности к наркотрафику. В марте суд в США отказался прекратить дело против Мадуро.

Тогда же американский президент вновь заговорил о желании присоединить Венесуэлу к США.