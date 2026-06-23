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НовостиВ мире23 июня 2026 21:30

Масштабный сбой ж/д сообщения в Германии: почему не ходят поезда

NTV: в Германии приостановили движение всех поездов из-за сбоя радиосвязи
Анна ПЕТРОВА
NTV: в Германии приостановили движение всех поездов из-за сбоя радиосвязи. ФОТО: IMAGO/Christoph Hardt/www.imago-images.de/Global Look Press

NTV: в Германии приостановили движение всех поездов из-за сбоя радиосвязи. ФОТО: IMAGO/Christoph Hardt/www.imago-images.de/Global Look Press

Из-за масштабного отказа радиосвязи ж/д перевозчик Deutsche Bahn приостановил движение поездов на всей территории Германии. Информацию передает NTV и другие немецкие издания.

«В связи со сбоем цифровой железнодорожной радиосистемы GSMR все поезда временно остановлены на станциях. Наши техники усиленно работают над устранением причин сбоя», — говорится в сообщении.

Как уточняется, проблема затронула даже городскую электричку в Берлине.

В свою очередь экономика Германии переживает кризисный момент. Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев предложил канцлеру Германии Фридриху Мерцу свои рекомендации по преодолению экономического кризиса в стране. По словам Дмитриева, Мерцу следует поступать противоположно тому, что он делает сейчас. Тогда немецкого канцлера ждет успех.