Продюсер объяснил появление в сети видео с падающим Дибровым

Продюсер Дворцов: Дибров намеренно привлекает к себе внимание Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Продюсер Сергей Дворцов в разговоре с «Абзацем» объяснил эксцентричное поведение телеведущего Дмитрия Диброва, который недавно упал с лестницы в ночном клубе, увлечением алкоголем и желанием удержать аудиторию.

«После развода с Полиной он стал себя вести более откровенно. Для публичного мужчины такого статуса это, конечно, не есть хорошо. Мне искренне жаль, что он в таком амплуа пребывает. Все-таки он очень известный, он мужчина очень дипломатичный. Я его знаю лично и глубоко его уважаю», – сказал Дворцов.

Продюсер уверен, что Дибров совершает провокационные поступки специально, чтобы привлечь к себе внимание. По его словам, в шоу-бизнесе такое часто происходит. Это привлечение внимания клиентуры, финансов, заказчиков, рекламодателей, добавил он.

Life.ru сообщил, что Дмитрий Дибров после падения с лестницы написал отказ от медицинского вмешательства, несмотря на настояния врачей о необходимости лечения.