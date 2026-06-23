Экономист ответил, как нашествие саранчи повлияет на цены на продукты

Экономист Покаместов: нашествие саранчи может вызвать рост цен на продукты Фото: Анастасия БАРБАШ. Перейти в Фотобанк КП

Нашествие саранчи в Ростовской области и Калмыкии может привести к значительному снижению урожая, что в свою очередь может повлечь рост цен на ряд продуктов. Об том в беседе с «Абзацем» заявил экономист Илья Покаместов.

«В Калмыкии и в Ростовской области выращивают частично рис. Возникновение дефицита по этой культуре, по которой мы зависим от импорта, может привести к необходимости увеличения закупок за границей, что, в свою очередь, повлечет за собой рост цен на внутреннем рынке», – сказал эксперт.

Он отметил, что из-за саранчи в этих регионах на 10–15% может подорожать рис, мука и подсолнечное масло.

Телеканал "Царьград" сообщил, что на юге России произошло нашествие саранчи. Миллионы вредителей заполнили собой дороги и угрожают урожаю в Калмыкии и Ростовской области.