Врач раскрыл опасные последствия резкого похудения

Врач Врублевский: резкое похудение может вызвать проблемы с почками и психикой Фото: Shutterstock.

Резкое похудение может привести к нескольким негативным последствиям. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач Александр Врублевский.

«Резкое снижение массы тела может привнести ряд нежелательных явлений – потерю мышечной ткани, снижение устойчивости иммунной системы, негативное влияние на психоэмоциональный фон, нарушения водно-электролитного баланса и даже смещение внутренних органов, таких как почки», - отметил специалист.

Он пояснил, что при резком сбросе веса страдает жировая ткань — один из факторов фиксации почек. Клинически значимым считается снижение массы тела более чем на 5% от исходного значения за период от 1 до 6 месяцев.

ОТР предупредил, что интервальное голодание помогает скинуть лишний вес у взрослых людей с ожирением. Однако этот вариант похудения меняет активность мозга и вызывает изменения в составе кишечных бактерий.

В свою очередь Life.ru сообщил, что чрезмерная выработка гормона стресса - кортизола - может мешать похудению даже при соблюдении дефицита калорий и регулярных тренировках.