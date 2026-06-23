Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+15°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 июня 2026 22:21

В Госдуме предложили вернуть пришкольные лагеря для детей

Депутат Новичков предложил ввести летние занятия при школах для детей
Валентина БРЫКАЛИНА
Депутат Новичков предложил ввести летние занятия при школах для детей

Депутат Новичков предложил ввести летние занятия при школах для детей

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В России нужно везде возрождать летние лагеря при школах. Об этом в беседе с «Абзацем» заявил депутат Госдумы Николай Новичков.

По его словам, не все родители имеют возможность отправить ребенка в отдельные лагеря, к дедушкам или бабушкам, поэтому такая система станет востребованной. При этом дополнительных законодательных наработок реализация такой идеи не потребует, добавил он.

«Нужно повсеместно, по всей стране вернуть пришкольные лагеря, которые существовали в Советском Союзе. Это возможность и занять детей во время каникул, чтобы они не только в интернете сидели и обсуждали какие-то вещи, не всегда полезные с точки зрения развития», – подчеркнул парламентарий.

KP.RU сообщил, что Минпросвещения РФ организовало горячие линии для родителей на фоне временного прекращения детского отдыха в Крыму. По вопросам пребывания детей в «Артеке» действует горячая линия 8 (800) 600-20-85.