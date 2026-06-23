В Госдуме предложили вернуть пришкольные лагеря для детей

Депутат Новичков предложил ввести летние занятия при школах для детей Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В России нужно везде возрождать летние лагеря при школах. Об этом в беседе с «Абзацем» заявил депутат Госдумы Николай Новичков.

По его словам, не все родители имеют возможность отправить ребенка в отдельные лагеря, к дедушкам или бабушкам, поэтому такая система станет востребованной. При этом дополнительных законодательных наработок реализация такой идеи не потребует, добавил он.

«Нужно повсеместно, по всей стране вернуть пришкольные лагеря, которые существовали в Советском Союзе. Это возможность и занять детей во время каникул, чтобы они не только в интернете сидели и обсуждали какие-то вещи, не всегда полезные с точки зрения развития», – подчеркнул парламентарий.

KP.RU сообщил, что Минпросвещения РФ организовало горячие линии для родителей на фоне временного прекращения детского отдыха в Крыму. По вопросам пребывания детей в «Артеке» действует горячая линия 8 (800) 600-20-85.