Российскую альпинистку внесли в Книгу рекордов Гиннеса: в 31 год она покорила все высочайшие вершины планеты

Альпинистку Алину Пекову внесли в Книгу рекордов Гиннесса. Фото: социальные сети Алины Пековой

33-летняя российская альпинистка Алина Пекова стала обладательницей рекорда Гиннесса как самая молодая женщина, покорившая все 14 высочайших горных вершин планеты. На тот момент, когда ей удалось завершить восхождения на все пики, она находилась в возрасте 31 года.

О своем достижении россиянка сообщила в соцсетях, опубликовав фотографию с сертификатом от Guinness World Records.

«Теперь я официально внесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая молодая женщина, поднявшаяся на все 14 восьмитысячников мира», — написала она в соцсетях.

Весь цикл установления рекорда занял полтора года. 11 вершин были «взяты» в 2023 году, еще три — в 2024-м. Пекова стала первой представительницей России, покорившей все 14 пиков. Все 14 вершин в списке — это горы выше 8 км.

Немногим ранее стало известно, что супруга хоккеиста Ильи Ковальчука, альпинистка Николь, первой из россиянок покорила Эверест без кислородного баллона.