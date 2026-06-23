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НовостиПолитика23 июня 2026 22:46

"Ослабнут, мягко говоря": в МИД России предупредили НАТО о последствиях освоения Балтики

Рябков: в случае освоения Балтики НАТО последуют контрмеры
Мария ПАНЮТИНА
В случае освоения НАТО Балтики последуют контрмеры Фото: Adrian Wyld/Keystone Press Agency/Global Look Press

В случае освоения НАТО Балтики последуют контрмеры Фото: Adrian Wyld/Keystone Press Agency/Global Look Press

В случае активного освоения НАТО территорий Балтийского региона, Россия примет ответные меры. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

Дипломат отметил, что утверждения о сугубо оборонительной роли НАТО утратили актуальность. По его словам, подобная риторика больше не может вводить в заблуждение, поскольку сам альянс от нее фактически отказался.

"Если дело дойдет до освоения в этой плоскости близлежащих к нам территорий (а Балтийский регион в целом в фокусе нашего внимания), последуют контрмеры. И безопасность этих стран, мягко говоря, ослабнет", - сказал Рябков в интервью "Известиям".

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что по российской военной доктрине блокировка любого субъекта Федерации приравнивается к объявлению войны. Он отметил, что если произойдет блокировка Калининградской области, то сама Литва может лопнуть.