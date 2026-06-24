Самозанятым рассказали, как сформировать пенсию в 30 тысяч рублей: что для этого нужно

Самозанятым нужно 35 лет платить 20 тысяч в месяц для пенсии в 30 тысяч Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Самозанятый сможет рассчитывать на страховую пенсию около 30 тысяч рублей при условии длительных и регулярных добровольных взносов. Об этом заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

"Для получения страховой пенсии в размере 30 тысяч рублей в 2026 году необходимо иметь 131 индивидуальный пенсионный коэффициент", - уточнил эксперт в интервью ТАСС.

Балынин отметил, что этого можно достичь примерно за 35 лет при ежегодном формировании около 3,743 ИПК. В денежном выражении это соответствует добровольным взносам порядка 245,6 тысяч рублей в год, что составляет примерно 20,5 тысяч рублей ежемесячно.

Ранее KP.RU сообщал, что число самозанятых в России в 2025 году выросло более чем на четверть и превысило 15 миллионов человек. По данным ФНС, за прошедший год показатель увеличился на 26,8%.