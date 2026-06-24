Стало известно, какие категории граждан имею право выйти на пенсию досрочно

Юрист Петкилев: военные и космонавты смогут досрочно выйти на пенсию Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Военнослужащие, силовики и космонавты могут выйти на пенсию досрочно при достижении нужной выслуги лет. Об этом напомнил юрист Петр Петкилев.

«Отдельную категорию составляют пенсии за выслугу лет. Космонавты имеют на них право при общей выслуге в 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин (с обязательным стажем в летно-испытательном отряде). Сотрудники МВД, военнослужащие ВС РФ и иных силовых ведомств могут выйти на пенсию после 20 лет службы», — сказал эксперт для РИА Новости.

Он пояснил, что для данных категорий решающее значение имеет не возраст, а специальный стаж. Периоды службы в опасных условиях засчитываются с льготными коэффициентами: у космонавтов месяц службы идет за два, а месяц полета — за пять.

По словам эксперта, закон предусматривает для педагогов досрочную страховую пенсию, а не пенсию за выслугу лет, хотя условие для ее назначения идентично — наличие необходимой продолжительности специального стажа.

Напомним, что размер средней пенсии в России в мае 2026 года составил 25 399 рублей.