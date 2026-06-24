Аналитик Макговерн: для РФ сложилась благоприятная ситуация на Украине Фото: REUTERS.

Для России складывается благоприятная ситуация как на украинском направлении, так и в Европе. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн на YouTube-канале.

"Представляют ли европейцы угрозу для России? Да ради Бога, конечно, нет. <…> Просто наберитесь терпения. У России все под контролем на Украине. Ей не нужно предпринимать ничего радикального", - сказал эксперт.

Макговерн добавил, что серьезной проблемой для Украины остается коррупция, которая осложняет и без того непростое положение. Он также усомнился в целесообразности масштабной помощи Киеву.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что часть кредита Украине от ЕС будет разворована Владимиром Зеленским и его приспешниками. По ее словам, киевский режим надо не деньгами снабжать, а сперва отучить от воровства.