Латвия стала главным экспортёром водки в Россию Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В первом квартале 2026 года основным зарубежным поставщиком водки в Россию стала Латвия. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные нацстатслужб.

В первом квартале российские импортеры закупили латвийской водки на 2,6 млн долларов, что вывело Латвию на первое место среди зарубежных поставщиков этого алкоголя в Россию.

Второе место среди крупнейших поставщиков водки в Россию заняла Испания (537,4 тыс. долларов), третье — Грузия (203,7 тыс. долларов). Практически на сопоставимую сумму осуществили поставки Литва (103,1 тыс. долларов) и Армения (102,7 тыс. долларов).

Также крупные партии поставлялись из Германии (73,4 тыс. долларов), Эстонии (42,4 тыс. долларов), Финляндии (31,8 тыс. долларов), Франции (24,7 тыс. долларов) и Италии (18,7 тыс. долларов). Итого за январь–март Россия импортировала водки на 3,7 млн долларов.

При этом ранее KP.RU сообщал, что Италия, Латвия и Польша вошли в тройку лидеров ЕС по поставкам вина в Россию в 2025 году.