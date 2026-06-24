В России резко сокращается численность пчел: биолог оценил последствия

Апиолог назвал темпы исчезновения пчел катастрофическими Фото: Oksana Korol/Business Online/Global Look Press

Сокращение численности пчел в России может свидетельствовать о начале серьезных экологических проблем. Об этом заявил апиолог и кандидат биологических наук Дмитрий Богуславский.

Эксперт уточнил, что за последние десятилетия количество пчелиных семей в стране значительно уменьшилось. Если в 2000-х годах их насчитывалось более 10 миллионов, то сейчас этот показатель опустился ниже 4 миллионов.

"Пчел не хватает и для естественной флоры, и для культур, высаживаемых человеком. Раньше аренда пчелиной семьи (для опыления растений на участке - прим. ТАСС) на 2 недели составляла 1-2 тыс. рублей", - сказал он в интервью ТАСС.

Богуславский добавил, что теперь цена начинается примерно от 5 тысяч рублей. По мнению ученого, дальнейшее сокращение популяции пчел может иметь серьезные последствия для экосистем и сельского хозяйства.

Ранее KP.RU сообщал, что безжальные пчелы из перуанской Амазонии стали первыми насекомыми в мире, получившими официальные законные права на существование, защиту и процветание. Их включили в международные красные списки видов, подлежащих охране.