Турция готова предоставить площадку в Стамбуле для переговоров РФ и Украины Фото: REUTERS.

Турция снова готова предоставить площадку в Стамбуле для России и Украины по урегулированию конфликта. Об этом в беседе с РИА Новости заявил источник в правительстве Турции.

Собеседник агентства добавил, что у Турции имеются и опыт проведения подобных встреч, и необходимая для этого инфраструктура.

«Мы последовательно поддерживаем дипломатические усилия по достижению мира», - отметил он.

Кроме того, источник добавил, что у Анкары сохранились контакты и с Москвой, и с Киевом. В Турции выступают за возобновление прямого диалога, поскольку только переговоры могу привести к устойчивому завершению конфликта.

Ранее президент России Владимир Путин назвал четыре основы, на которые будет ориентироваться Москва в случае начала прямых переговоров с Украиной. Однако это лишь один из раскладов, и РФ будет исходить из того, что есть. Включая возможность доведения специальной военной операции до полного завершения.

При этом глава государства отметил, что переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине каждый раз прерывались по инициативе Киева.