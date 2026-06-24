Путин поддержал отсрочку штрафов за отсутствие электронной накладной на грузы

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS.

Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение Минтранса о введении переходного периода без штрафов за отсутствие электронной транспортной накладной до 1 марта 2027 года. Об этом шла речь на совещании с правительством.

С 1 сентября обязательным станет использование электронных перевозочных документов. Глава Минранса Андрей Никитин сообщил, что часть компаний не успела подготовиться к нововведениям и просит отсрочку.

Министр предложил сохранить установленный график внедрения, но ввести нештрафуемый период до 1 марта 2027 года, в течение которого отсутствие электронной накладной будет ограничиваться устным замечанием.

"Я поддерживаю предложение Минтранса о целесообразности введения такого нештрафуемого периода до 1 марта. Безусловно, прислушаться к пожеланиям бизнеса надо", - сказал президент.

Ранее KP.RU сообщал, что в России утвердили ГОСТ, регулирующий безопасную перевозку детей. Его планируется ввести в действие в сентябре текущего года. Принятие стандарта направлено на формирование единых подходов к управлению рисками при организации перевозок детей и учащихся.