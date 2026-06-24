В России составили рейтинг регионов с высокой долей ДТП

Ленобласть стала лидером по доле ДТП с тотальным разрушением авто Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Ленинградская область стала лидером по доле ДТП с тотальным разрушением авто в 2026 году. В регионе 4,6% ДТП оказались тотальными — после них владельцы машин обращались за страховыми выплатами. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на страховой дом.

«... Частота тотальных ДТП с начала 2026 года составила примерно 2,4%. Самые высокие показатели тотальных страховых событий по каско фиксировались в Ленинградской области — на них пришлось 4,6% ДТП», — говорится в сообщении.

В первую пятерку рейтинга также вошли Самарская область (4% тотальных ДТП), Красноярский край (3,5%), Нижегородская область (3,2%) и Удмуртия (2,9%).

Реже всего автомобили признавались тотально «погибшими» у жителей Челябинской области (1,6%) и Татарстана (1,7%).

Уточняется, что в 2025 году тройку регионов-антилидеров с самыми высокими долями тотальных аварий составили Московская область (11%), Москва (10%) и Санкт-Петербург (5%). В 2026 году водители в этих регионах стали осторожнее: доли снизились до 2%, 2,4% и 1,8% соответственно.

Тем временем Северный Кавказ, Ставропольский край, Тува и Москва стали самыми трезвыми в апреле 2026 года.