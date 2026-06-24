Хегсет впервые наблюдал за испытаниями лазерного оружия для борьбы с дронами

Пентагон впервые протестировал лазерное оружие для борьбы с дронами. Фото: Ludmila Pakhomova/Russian Look/Global Look Press

Руководство Пентагона впервые в истории лично наблюдало за испытаниями лазерного и микроволнового оружия на полигоне в Нью-Мексико. Об этом сообщает портал Axios.

Министр обороны Пит Хегсет и технический директор Пентагона Эмиль Майкл накануне посетили демонстрацию мобильной системы направленной энергии LOCUST мощностью 20 кВт от компании AeroVironment. Как отмечает издание, оружие рассматривается как относительно недорогое средство борьбы с беспилотниками. Однако пока оно еще не получило широкого распространения.

В проекте бюджета США на 2027 финансовый год на исследования и разработки в этой сфере заложено более 2 млрд долларов.

Ранее появилась информация, что 20 мая два американских эсминца с лазерным оружием были замечены в Аравийском море вблизи Ирана. Как сообщает The War Zone, речь идет о кораблях USS Spruance и USS John Finn. По данным издания, они оснащены лазерной установкой ODIN, предназначенной для ослепления беспилотников и нейтрализации датчиков разведывательных систем.