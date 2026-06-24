В Пензе загорелся торговый центр утром 24 июня. Фото: ГУ МЧС по Пензенской области

В Пензе на улице Суворова горит торговый центр. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС на своем канале на платформе «Максе».

Отмечается, что звонок о возгорании поступил на пульт дежурного поступил около 6.00 утра 24 июня. Первые пожарные, прибывшие на место происшествия, увидели густой черный дым - открытым огнем горела кровля здания.

В настоящее время возгорание тушат 40 огнеборцев. Используется девять единиц техники. Однако в ведомстве добавили, что поступающая в настоящее время информация о ЧП - оперативная. Позже появятся уточненные данные.

Утром 24 июня в Октябрьском районе Новосибирска произошел крупный пожар в частном секторе недалеко от «Локомотив-Арены». Он случился в доме №61 на улице 5-я линия Военной Горки.

Кроме того, в посёлке Новая Разводная Иркутского округа произошёл пожар в частном жилом доме. Сообщение о возгорании поступило спасателям, на место незамедлительно выехали 23 человека личного состава и шесть единиц техники.