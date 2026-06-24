В Пентагоне заявили об «абсолютно успешных» испытаниях «Золотого купола»

Пит Хегсет: испытание «Золотого купола» прошло абсолютно успешно. Фото: AdMedia/GLOBAL LOOK PRESS

Первое испытание разрабатываемой США системы противоракетной обороны «Золотой купол» прошло успешно. Об этом в соцсети Х заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

«Сегодня первый контрольный тест Золотого купола завершился абсолютным успехом», - написал глава американского оборонного ведомства.

По его словам, система динамической автономной обороны безупречно навела, захватила и уничтожила множество приближающихся целей.

Ранее сообщалось, что США планируют вложить более триллиона долларов в создание противоракетной оборонной системы «Золотой купол», призванной нейтрализовать ядерные арсеналы стратегических конкурентов.

При этом в России и Китае выразили обеспокоенность, что «Золотой купол» США сделает космос ареной сражений. То есть будет носить дестабилизирующий характер.