В Пентагоне заявили об «абсолютно успешных» испытаниях «Золотого купола»

Первое испытание разрабатываемой США системы противоракетной обороны «Золотой купол» прошло успешно. Об этом в соцсети Х заявил глава Пентагона Пит Хегсет.
«Сегодня первый контрольный тест Золотого купола завершился абсолютным успехом», - написал глава американского оборонного ведомства.
По его словам, система динамической автономной обороны безупречно навела, захватила и уничтожила множество приближающихся целей.
Ранее сообщалось, что США планируют вложить более триллиона долларов в создание противоракетной оборонной системы «Золотой купол», призванной нейтрализовать ядерные арсеналы стратегических конкурентов.
При этом в России и Китае выразили обеспокоенность, что «Золотой купол» США сделает космос ареной сражений. То есть будет носить дестабилизирующий характер.