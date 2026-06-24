Обвиняемый в убийстве девятилетнего мальчика в Петербурге признал свою вину. Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга

Обвиняемый в убийстве девятилетнего мальчика в Санкт-Петербурге Петр Жилкин сотрудничает со следствие. Он признал вину и сразу после задержания указал место, где спрятал тело ребенка. Об этом в интервью РИА Новости заявил руководитель первого управления по расследованию особо важных дел ГСУСК России по городу Юрий Яшков.

Хотя, добавил собеседник агентства, по началу Жилкин противоречиво высказывался относительно обстоятельств преступления. Так, изначально он заявлял, что ребенок погиб после удара по голове. Однако экспертиза опровергла его показания. Специалисты установили, что мальчик умер от удушенья.

«После этого Жилкин признался, что задушил ребенка», - отметил Яшкин.

Ранее сайт KP.RU составил полную хронологию страшного преступления в Петербурге. Задержанный, 38-летний строитель-ремонтник Петр Ж. 30 января заманил мальчика в машину и увез с автостоянки, где Паша подрабатывал, протирал фары и окна авто.

При этом душитель плакался в интервью телеканалам, что не хотел мальчику зла и точно не помнил, в какой момент он перестал дышать. Однако психиатров преступник обмануть не сумел. Они заявили, что обвиняемый полностью осознавал свои действия. Мужчина отдавал себе отчет в том, что делает.