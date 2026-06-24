В Финляндии запустили секретную программу подготовки элит к войне. Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/GLOBAL LOOK PRESS

В Финляндии еще с 2011 года действует секретная программа подготовки элит к войне. Однако сейчас 3,5-недельный курс по национальной обороне представителей банковской и технологической элиты на секретной военной базе Сантахамина в Хельсинки стал особенно популярным. Об этом сообщает издание Streamlinefeed.

Обучение проходит четыре раза в год. В группу обучающихся входит 50 человек на курс из числа представителей парламента, советов по критически важной инфраструктуре, СМИ и гражданского общества.

Сейчас Финляндии изучают и правительства других стран Европы.

Ранее парламент Финляндии единогласно одобрил соглашение о военном сотрудничестве с США. В Хельсинки считают, что двустороннее соглашение с лидером западного мира станет для финнов дополнительной гарантией безопасности.