Билл Гейтс признается в многочисленных изменах: основатель Microsoft назвал имена трех женщин

Основатель Microsoft Билл Гейтс Фото: Olga Kravets/Russian Look/Global Look Press

Билл Гейтс в ходе закрытых слушаний в Конгрессе США признался, что состоял во внебрачных отношениях в том числе с российским ученым-ядерщиком. Об этом пишет Daily Mail.

Признания основателя Microsoft прозвучали во время слушаний в Комитете по надзору Палаты представителей, посвященных связям Гейтса с покойным финансистом Джеффри Эпштейном, который был осужден за преступления против несовершеннолетних. В ходе допроса Гейтс назвал имена трех женщин, с которыми у него были романы. Среди них — российский физик-ядерщик, с которой он познакомился во время работы в компании TerraPower, и российская бриджистка.

Гейтс подтвердил, что впервые рассказал супруге Мелинде о своих любовных связях на стороне в 2013 году, и признал, что это «очень расстроило ее». Пара развелась в 2021 году после 27 лет брака.

Как писал KP.RU, ранее федеральный суд США рассекретил предсмертную записку, предположительно оставленную Эпштейном. 66-летний американский финансист, обвиняемый в преступлениях в отношении несовершеннолетних, был найден мертвым в своей камере в тюрьме на Манхэттене 10 августа 2019 года.