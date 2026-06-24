Reuters: лишь 23% американцев считают, что война США с Ираном оправдала себя Фото: REUTERS.

Только каждый четвёртый американец считает, что война президента Дональда Трампа с Ираном стоила затраченных усилий. При этом большая часть граждан США боится, что перемирие с Тегераном вряд ли продлится долго. Такие результаты показал опрос Reuters/Ipsos.

Кроме того, разошлись оценки американцев и относительно положения США после войны с Ираном. Всего 23 процента опрошенных считают, что сейчас США находятся в более выгодном положении в отношениях с Ираном, чем до войны. Около 35 процентов респондентов уверены в обратном.

При этом отмечается, что война на Ближнем Востоке сильно ударила и по рейтингу главы Белого дома. В настоящее время он упал до 34 процентов. Это самый низкий показатель за весь второй президентский срок Трампа.

При этом накануне, напомним, Дональд Трамп заявил, что в случае нового вооруженного конфликта с Ираном США смогут завершить военную операцию менее чем за неделю.

До этого США и Иран подписали меморандум, содержащий 14 пунктов. Документ предусматривает немедленное прекращение боевых действий на Ближнем Востоке, а также отказ от вмешательства во внутренние дела и взаимное уважение суверенитета.