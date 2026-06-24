ФСБ: в 53 регионах РФ за два месяца задержали 128 нелегальных оружейников

В ФСБ назвали число нелегальных оружейников, задержанных в апреле-мае 2026 года Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В апреле и мае этого года сотрудники ФСБ задержали 128 нелегальных оружейников. У них было изъято более 300 единиц оружия. При этом пресечена работа 45 подпольных мастерских. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Так, среди изъятого силовиками оружия встречались как отечественные, так и иностранные образцы оружия.

«Прекращена деятельность 45 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов. Задержаны 128 нелегальных оружейников, по адресам их проживания проведены следственные действия», — сообщили в ведомстве.

Накануне в Пятигорске сотрудниками ФСБ был пресечен двойной теракт против правоохранителей. По делу силовики задержали двух женщин, доставлявших по указанию Киева мощные бомбы в Пятигорске. Их украинские спецслужбы хотели использовать в качестве смертниц.