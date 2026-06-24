Песков не ответил, будет ли Путин поздравлять Трампа с Днем независимости США Фото: REUTERS.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос о том, будет ли президент России Владимир Путин поздравлять своего американского коллегу Дональда Трампа с днем независимости Соединенных Штатов Америки.

Российские эксперты объяснили, почему в 2026 году 250-летие независимости США так важно для Трампа. Как отметил Андрей Сидоров, заведующий кафедрой международных организаций МГУ, 4 июля 2026 года станет для главы Белого дома символической датой, под которую может быть подведен итог его курса на восстановление глобального доминирования США.

Напомним, в прошлом 2025 году помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что президент России Владимир Путин поздравил лидера Америки Дональда Трампа с приближающимся днём независимости США и напомнил о значении российско-американских исторических связей.