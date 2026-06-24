RS: производство ракет ПВО Patriot на Украине - плохая идея

В США назвали возможное производство ракет ПВО Patriot на Украине плохой идеей. Фото: Jens BÃ¼ttner/dpa /Global Look Press

Просьба Киева о лицензионном производстве ракет Patriot на Украине является плохой идеей. К такому выводу пришла старший научный сотрудник и директор по военному анализу организации Defense Priorities Дженнифер Кавана в колонке для Responsible Statecraft. В своем материале Кавана объяснила, почему администрации президента Дональда Трампа не следует одобрять эту инициативу.

По мнению эксперта, предоставление Украине лицензии не решит проблему дефицита ПВО в краткосрочной и среднесрочной перспективе, но создаст значительные риски для национальной безопасности США.

«Конкурентам станет проще получить доступ к конфиденциальной информации о военных системах США. Поэтому администрация Трампа должна отклонить эту просьбу», — объяснила Кавана.

Развертывание производства займет несколько лет, а наращивание мощностей столкнется с нехваткой компонентов, включая критически важных минералов и прецизионной электроники. Кроме того, по словам эксперта, заводы по сборке ракет станут приоритетной целью для российских ударов.

Ранее The New York Times писала, что украинская армия не может выстроить полноценную систему противовоздушной обороны из-за нехватки ракет Patriot. По данным издания, дефицит перехватчиков особенно остро проявляется на фоне российских ударов.