Yonhap: южнокорейские военные задержали перешедшего границу солдата КНДР. Фото: Horst Galuschka/GLOBAL LOOK PRESS

Ночью 23 июня в центральной части границы между Северной и Южной Кореей южнокорейские военные задержали военнослужащего КНДР. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея.

Власти не уточняют детали инцидента. В настоящее время известно лишь то, что северокорейского военного задержали в центральной части границы.

Ранее четыре пули получил 24-летний военнослужащий КНДР, который устроил побег в Южную Корею через демилитаризованную зону. Позже врачи сообщили, что он пришел в сознание.

Напомним, в России высоко ценят мужество и отвагу северокорейских военных, которые помогали освобождать от украинских нацистов Курскую область. Часть из них отдали свои жизни в борьбе с противником.

Сейчас же корейские саперы очищают Курскую область от снарядов НАТО. Они помогают российским инженерным войскам разминировать территорию. Бок о бок с нашими бойцами они обезвреживают мины, растяжки и ловушки, ежедневно рискуя жизнью ради безопасности мирных жителей.