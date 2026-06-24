В Крыму частично отключили электричество: какие города остались без света Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Крыму произошло частичное отключение электричества из-за сбоев в работе местных сетей. По информации оперативного штаба республики, проблемы в системе энергоснабжения привели к тому, что свет пропал в нескольких крупных городах и районах.

Без энергоснабжения остались такие города, как Евпатория, Саки и Джанкой. Также отключения затронули Раздольненский, Черноморский, Джанкойский и Сакский районы.

В настоящий момент на всех повреждённых участках специалисты проводят аварийно-восстановительные работы. Энергетики делают всё возможное, чтобы вернуть свет в дома жителей.

По прогнозам властей, подачу электричества планируют полностью восстановить в течение ближайших суток. Ситуация находится на контроле у местных властей.

Ранее KP.RU сообщал о похожей проблеме в Запорожской области. В региональном министерстве энергетики тогда рассказали, что восстановительные работы там идут круглосуточно.