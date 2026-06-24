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НовостиВ мире24 июня 2026 7:41

Европа нашла, куда ещё можно отправлять мигрантов: нелегалов отдадут двум странам вне ЕС

Politico: ЕС создаст центры депортации мигрантов в Узбекистане и Руанде
Семен ЗИМИН
Европа нашла, куда ещё можно отправлять мигрантов: нелегалов отдадут двум странам вне ЕС

Европа нашла, куда ещё можно отправлять мигрантов: нелегалов отдадут двум странам вне ЕС

Фото: REUTERS.

Страны Евросоюза намерены отправлять нелегальных мигрантов, которым отказали в убежище, в Узбекистан и Руанду. В этих государствах планируется открыть специальные центры для содержания таких лиц. Об этом пишет Politico, ссылаясь на беседы с тремя европейскими дипломатами.

Поводом для этого решения стало недавнее принятие закона внутри союза. Документ наделил правительства стран ЕС правом организовывать подобные центры за пределами объединения. Ключевым условием для выбора страны-партнера является соблюдение ею норм международного права и прав человека.

Как подчеркивается в публикации, Европейский союз впервые за историю собирается вывести часть процедур работы с беженцами за свои внешние границы. Ранее подобная практика внутри блока не применялась, и теперь система обработки запросов может стать внешней.

Напомним, что по данным статистики, в 2025 году количество мигрантов, проживающих в государствах ЕС, достигло исторического максимума. Общая численность таких лиц составила 64 миллиона человек, что равняется примерно 14% от всего населения объединения.