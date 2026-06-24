Любимая бабушка оказалась жестокой убийцей: женщина не пожалела даже 18-летнюю внучку с аутизмом

Дженис Пикано и ее внучка Анджелина на фото из семейного архива

В Пенсильвании 67-летняя Дженис Пикано застрелила свою 18-летнюю внучку-аутистку Анджелину и 55-летнюю родственницу Дениз Гроттини, после чего покончила с собой. Трагедия произошла в доме Пикано в Южной Филадельфии. Подробностями делится Daily Mail.

У Анджелины, страдающей аутизмом, в январе был день рождения, она училась в местной школе. Девушка жила с бабушкой, дедушкой Риком и Гроттини. Мотив преступления пока не установлен, орудие найдено на месте.

Соседи в шоке: район всегда был тихим и спокойным. Местная жительница Джоанна Скофилд призналась, что не может поверить в случившееся. Полицию вызвали сразу после находки, но спасти женщин не удалось — медики констатировали смерть через восемь минут.

Родные очень любили Анджелину. Дедушка Рик писал, что внучка преодолела много трудностей, а бабушка называла её прекрасной. Пара поддерживала девушку, даже когда отменили школьный бал, — они купили ей платье и туфли.

Ранее KP.RU писал, что в Кирове 20-летнюю местную жительницу подозревают в убийстве двухмесячного сына. Она несколько раз ударила младенца по голове, что и привело к летальному исходу.