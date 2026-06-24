На ПМЮФ представили новые учебники по обществознанию Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В рамках XIV Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) презентовали новые учебники по обществознанию для 9–10 классов. Главным редактором стал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов уточнил, что с 1 сентября 2026 года по этим учебникам начнут заниматься школьники 9–10 классов, а с 1 сентября 2027 года — и 11-классники. Он также отметил, что цена государственного учебника значительно ниже коммерческих аналогов.

Как писал KP.RU, ранее в Минпросвещения РФ сообщили, что с 1 сентября 2027 года старшеклассники начнут учиться по единым государственным учебникам по русскому языку и литературе. Пособия уже готовы и находятся на экспертизе в Российской академии наук. Работа над едиными учебниками по данным предметам осуществляется с участием Совета при президенте России по поддержке русского языка и языков народов РФ.