В джунглях нашли уникальное поселение Майя: у него есть одна особенность Фото: REUTERS.

В мексиканских джунглях археологи обнаружили ранее нетронутый город цивилизации майя, который получил название Минанбе, что переводится как «Нет пути». Этот комплекс площадью около 15 гектаров, датируемый периодом с VII по X век нашей эры, нашли в биосферном заповеднике Калакмуль в штате Кампече. Об этом пишет Spiegel.

Международной группе исследователей под руководством археолога Ивана Шпрайца пришлось буквально прорубаться через джунгли, чтобы добраться до места раскопок. В итоге они обнаружили 13-метровый пирамидальный храм, дворцы, площади, алтари, водные каналы и камень с изображением сцены обезглавливания. Для изучения руин специалисты применяли современные лазерные технологии.

Министр культуры Клаудия Куриэль де Икаса отметила, что найденные памятники и тексты дают ученым новое понимание последних веков существования этой древней цивилизации. Руководитель экспедиции Шпрайц пояснил, что доступ к этому месту был крайне сложным, поэтому они символически выбрали для него имя Минанбе. Археолог признался, что для них стало большим сюрпризом то, что поселение осталось абсолютно нетронутым и не разграбленным.

Это уже второе подобное открытие за последнюю неделю, хотя оба объекта находятся на востоке страны на расстоянии около тысячи километров друг от друга. Второй комплекс, обнаруженный в штате Веракрус, состоит из круглых камней и монолита и относится к более раннему периоду – между III и VII веками. Ответственный за те раскопки археолог рассказал, что это необычное сооружение, и пока у них нет доказательств его связи с другими найденными городами майя.

В прошлом году ученые из Гватемалы и Словакии сообщили, что в 21 км от знаменитого археологического комплекса Уашактун, обнаружены руины неизвестного прежде города, которому насчитывается почти 3000 лет.