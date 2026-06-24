Чат-бот для жалоб на электросамокаты появился в MAXе и ВКонтакте Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В мессенджере MAX и соцсети ВКонтакте появился чат-бот для жалоб на электросамокаты. Пожаловаться на нарушение может каждый. Для этого нужно открыть бот, заполнить короткую форму с указанием типа нарушения, времени и места, а также приложить фото или видео.

Наличие или отсутствие номера на самокате никак не влияет на возможность установить поездку конкретного нарушителя, однако присутствие на фото номера ускорит поиск. Подчеркнем, что чат-бот работает только в отношении арендных самокатов - жалобы на частные электросамокаты не обрабатываются.

Причинами аварий или дискомфорта для пешеходов зачастую становятся нарушения возрастных ограничений, поездки вдвоем, неаккуратная парковка или неспешивание на пешеходном переходе. Этот сервис охватывает более 200 городов присутствия кикшеринг-операторов в России, Казахстане и Белоруссии. За год обработано более 300 000 обращений.

Как KP.RU писал ранее, водитель насмерть сбил велосипедиста на юге Москвы. По информации столичной Госавтоинспекции, мужчина решил проскочить на «красный» сигнал светофора на электровелосипеде, когда на него наехал автомобиль.