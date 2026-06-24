Финансист Ерицян: летом расход топлива у автомобиля выше, чем зимой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Финансовый аналитик Ашот Ерицян рассказал, в какое время года расход топлива у автомобиля выше: зимой или летом. Многие считают, что в холодное время года авто расходует меньше топлива, но это не так.

Высокая температура, пробки и работа кондиционера заметно увеличивают потребление бензина. Особенно возрастает расход в городском цикле, так как резкие ускорения, перегруженный автомобиль и неправильное давление в шинах также повышают показатели.

- В зависимости от условий эксплуатации увеличение может быть весьма ощутимым. Наибольшая нагрузка возникает в пробках, когда кондиционер работает интенсивно, а двигатель функционирует на низких оборотах, - говорит эксперт Газета.ru.

Сэкономить топливо можно при плавном стиле вождения, эксперт советует отказаться от резких ускорений и торможений, а вот стабильное движение стабилизирует расход.

Так же нужно не допускать перегруза автомобиля, это тоже ведет к негативным последствиям. Эксперт отметил, что своевременное техобслуживание напрямую влияет на экономичность автомобиля. Так как загрязненные фильтры, старое масло и неисправные свечи увеличивают расход топлива.