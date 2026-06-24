WP: Жена Зеленского отменила поездку в Гданьск на дебаты об идентичности. Фото: IMAGO/Andreas Stroh/GLOBAL LOOK PRESS

Елена Зеленская вслед за своим супругом, главарем киевского режима Владимира Зеленского, отменила свой приезд в польский Гданьск, где должна была появиться вместе с супругом в связи с конференцией по восстановлению Украины. Об этом сообщает польское издание Wiadomosci.

Зеленская должна была выступить с докладом. Теперь же ее участие было отменено, подтвердила пресс-секретарь университета Магдалена Нечуйя-Гонишевска.

Кроме того, нелегитимная первая леди Украины также должна была принять участие в мероприятии на территории Европейского центра солидарности.

Ранее Владимир Зеленский обвинил президента Польши Кароля Навроцкого в попытках сорвать Международную конференцию по восстановлению Украины (URC2026), которая должна пройти 25–26 июня в Гданьске.

При этом премьер Польши Дональд Туск откровенно обрадовался тому, что в Гданьске не будет и Зеленского. Он отметил, что это поспособствует более продуктивной работе форума.