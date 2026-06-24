Кролики-Франкенштейны с щупальцами на головах напугали пользователей соцсетей: жуткие фото оказались правдой Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В США вновь зафиксированы случаи появления кроликов с пугающими роговидными наростами на головах, напоминающими щупальца. Животные, которых уже прозвали «кроликами-Франкенштейнами», страдают от папилломавируса Шопа. Как сообщает Управление парков и дикой природы Колорадо, болезнь активизируется летом из-за укусов комаров и клещей. Об этом пишет LADbible.

Специалисты поясняют, что вирус не передается напрямую от кролика к кролику, а распространяется исключительно через кровососущих насекомых. Один из очевидцев в соцсетях рассказал, что никогда не видел подобного и сразу сообщил о находке в природоохранные органы. Другой пользователь поделился в соцсетях, что пожалел о встрече с этим зверем.

В большинстве случаев наросты безопасны и исчезают сами, если не мешают животному питаться. Однако иногда бородавки могут перерасти в плоскоклеточный рак кожи. Власти не рекомендуют усыплять зараженных кроликов, если опухоли не создают серьезных препятствий для еды. Для людей вирус опасности не представляет, но владельцам домашних питомцев советуют быть внимательными в летний сезон.

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