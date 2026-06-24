ВС РФ в Константиновке за сутки освободили 114 зданий Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Российской Федерации за минувшие сутки освободили в Константиновке 114 зданий. Об этом сообщили в Минобороны России.

При этом потери Вооруженных сил Украины составили 30 человек.

Ранее сообщалось, что российские войска продолжают наступление в Константиновке в Донецкой народной республике (ДНР) на всех направлениях, уничтожая разрозненные группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в юго-западной части населенного пункта.

Жители города Константиновка в ДНР просят российских военных помочь им покинуть зону боевых действий. По словам командира батальона 1194-го мотострелкового полка Южной группировки войск с позывным Юса, местное население активно ищет пути эвакуации на территорию России.