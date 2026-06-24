ВС России поразили центр беспилотных систем ВСУ и места производства дронов Фото: REUTERS.

Министерство обороны России сообщило об успешных ударах по ключевым объектам противника. В течение минувших суток российские войска поразили центр беспилотных систем Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

Кроме того, под удар попали цеха по производству и хранению дронов дальнего действия, а также площадки для их запуска.

Помимо точечных ударов по вражеской инфраструктуре, подразделения Вооруженных сил РФ продолжают улучшать свое тактическое положение. Российские бойцы заняли более выгодные позиции на линии боевых действий в Донецкой Народной Республике. Активные наступательные действия ведутся в направлении освобождения населенных пунктов Константиновка и Красный Лиман.

В Минобороны уточнили, что группировка войск «Запад» существенно укрепила свои рубежи. Военнослужащие этой группировки наносили массированное огневое поражение по скоплениям живой силы и военной техники украинских формирований.