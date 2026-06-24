Травматолог-ортопед Фомин: скорость в 50 км/ч на самокате критична Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Травматолог-ортопед Михаил Фомин ответил, движение с какой скоростью на самокате становится смертельно опасным и какие травмы чаще всего получают пользователи.

Чаще всего травмы получают при движении в пешеходных зонах, к этому добавляется игнорирование шлема, резкие маневры и невнимательность, использование наушников и телефона.

Так же особо травмоопасно ездить вдвоем, тогда даже при малейших аварийных маневрах травмы неизбежны.

В беседе с Газета.ru врач отметил, что чаще всего бывают три варианта падения. Первый — падение вперед с выставленными руками при резком торможении, в результате перелом лучевой кости. Во втором случае, падение на бок при заносе, тогда вывихи и переломы ключицы. А в третьем - удар головой. При отсутствии шлема это приводит к сотрясениям и черепно-мозговым травмам, порой с летальным исходом.

Резкое торможение на высокой скорости провоцирует травмы голеностопа и стопы.

Может казаться, что разница между 20 и 25 км/ч несущественна. Но с точки зрения травм – она критична. Нельзя забывать про налокотники и наколенники.